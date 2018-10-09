Угроза жизни киевлян из-за взрывов в Черниговской области отсутствует - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Для жителей Киева в результате пожара на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области угроз для жизни нет. Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям КГГА, передает УНН.
“Угрозы для жителей Киева в результате пожара на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области нет. На территории города Киева ситуация под контролем”, - говорится в сообщении.
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В случае возникновения угрозы для жителей Киева информация будет доведена и распространена через средства массовой информации.
Напомним, 9 октября в 03:40 в ГСЧС поступила информация о пожаре и взрывах на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области.
Продолжается эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы около 10 тыс. человек. Радиус эвакуации составляет 30 км от эпицентра события.
Склад боеприпасов дислоцируется примерно в 160 километрах от Киева. Территория 6 арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.