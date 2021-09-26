Загинув дорогою до лікарні: на Дніпропетровщині чоловік на авто протаранив дерево
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Дніпропетровській області внаслідок ДТП загинув водій легковика. Про це повідомили у ДСНС області, передає УНН.
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26 вересня о 17:26 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася поблизу селища Преображенка Юр’ївської територіальної громади Павлоградського району.
За викликом одразу направлені чергові відділення 27-ої та 67-ої державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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“По прибуттю рятувальників до місця події надзвичайники встановили, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля „BMW“. За попередньою інформацією водій легковика не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, де здійснив зіткнення з деревом та перекинувся на бік. Свідки події за допомогою підручних засобів дістали водія з понівеченого автомобіля до прибуття рятувальників. Постраждалого було госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до Павлоградської міської лікарні № 4. На жаль, водій помер дорогою до медичного закладу”, — йдеться у повідомленні.
Для запобігання займання пошкодженого легковика, рятувальники відключили живлення автомобіля.
Нагадаємо
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