Погиб по дороге в больницу: на Днепропетровщине мужчина на авто протаранил дерево

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Днепропетровской области в результате ДТП погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в ГСЧС области, передает УНН.

Детали

26 сентября в 17:26 в Службу спасения “101” поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вблизи поселка Преображенка Юрьевской территориальной общины Павлоградского района.

По вызову сразу направлены дежурные отделения двадцать седьмой и шестьдесят седьмая государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Цитата

“По прибытию спасателей к месту происшествия чрезвычайники установили, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля „BMW“. По предварительной информации водитель легковушки не справился с управлением и выехал на обочину, где совершил столкновение с деревом и перевернулся на бок. Свидетели происшествия с помощью подручных средств достали водителя из искореженного автомобиля до прибытия спасателей. Пострадавший был госпитализирован работниками экстренной медицинской помощи в Павлоградской городской больницы № 4. К сожалению, водитель скончался по дороге в медицинское учреждение”, — говорится в сообщении.

Для предотвращения возгорания поврежденного легкового, спасатели отключили питание автомобиля.

Напомним

Накануне в Одессе пьяный водитель BMW поехал на красный свет и столкнулся с Toyota. 41-летняя водитель авто погибла на месте.

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