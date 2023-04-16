Загадкова діра на дні Тихого океану поблизу США може спричинити потужний землетрус понад 9 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Виявивши діру в лінії розлому довжиною 965 км у Тихому океані, вчені вважають, що дивний витік може спровокувати землетрус у цьому регіоні. Як повідомляє Daily Mail, вчені побоюються, що можливий землетрус може знищити міста у північно-західних районах США, передає УНН.
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Згідно з повідомленням, діра вивергає гарячу рідину і знаходиться в 80 км від берегової лінії Орегону. Отвір, про який йдеться, знаходиться на кордоні лінії розлому відомої як зона субдукції Каскадія, яка простягається від Північної Каліфорнії до західних регіонів Канади.
На думку вчених, географічний витік може спровокувати сильний землетрус магнітудою понад 9.
Вперше дірка була помічена в 2015 році, проте Вашингтонський університет нещодавно припустив, що рідина, яку викидає діра, називається «мастило розлому». Дослідники заявили, що ця рідина дозволяє тектонічним плитам плавно рухатися. Але без цієї рідини напруга може спричинити руйнівний землетрус.
Дослідники з Вашингтонського університету навіть надали своєрідному отвору ім'я. Команда назвала витік "Піфійський оазис" на честь давньогрецького оракула.
Враховуючи нещодавнє відкриття, експерти нині зберігають пильність навколо зони субдукції Каскадія.