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Загадочная дыра на дне Тихого океана вблизи США может вызвать мощное землетрясение более 9 баллов

Загадочная дыра на дне Тихого океана вблизи США может вызвать мощное землетрясение более 9 баллов

Киев • УНН

 • 1922586 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Обнаружив дыру в линии разлома длиной 965 км в Тихом океане, ученые считают, что странная утечка может спровоцировать землетрясение в этом регионе. Как сообщает Daily Mail, ученые опасаются, что возможное землетрясение может уничтожить города в северо-западных районах США, передает УНН.

Детали

Согласно сообщению, дыра извергает горячую жидкость и находится в 80 км от береговой линии Орегона. Отверстие, о котором идет речь, находится на границе линии разлома известной как зона субдукции Каскадия, которая простирается от Северной Калифорнии до западных регионов Канады.

По мнению ученых, географическая утечка может спровоцировать сильное землетрясение магнитудой более 9.

Впервые дыра была замечена в 2015 году, однако Вашингтонский университет недавно предположил, что жидкость, которую выбрасывает дыра, называется «смазка разлома». Исследователи заявили, что эта жидкость позволяет тектоническим плитам плавно двигаться. Но без этой жидкости напряжение может вызвать разрушительное землетрясение.

Исследователи из Вашингтонского университета даже дали своеобразному отверстию имя. Команда назвала утечку "Пифийский оазис" в честь древнегреческого оракула.

Учитывая недавнее открытие, эксперты ныне сохраняют бдительность вокруг зоны субдукции Каскадия.

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