Задушила мотузкою і викликала поліцію: жительку Мелітополя підозрюють у вбивсті свого чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Мелітополі поліція затримала жінку, яку підозрюють у тому, що вона під час розпивання спиртних напоїв мотузкою задушила свого чоловіка. Після цього жінка пішла до сусідів і викликала поліцію. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.
"2 квітня о 16:50 до чергової частини Мелітопольського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що до неї прийшла сусідка та повідомила, що скоїла вбивство свого чоловіка. Поліцейськими встановлено, що жінка 1974 року народження мотузкою задушила свого чоловіка 1981 року народження під час сварки в ході розпиття спиртних напоїв. Після скоєного жінка пішла до сусідів та викликала поліцію. Правоохоронці затримали підозрювану в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що слідчим вирішується питання обрання стосовно неї запобіжного заходу. З місця злочину вилучені речові докази. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Розпочато досудове розслідування.
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