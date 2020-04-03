Задушила веревкой и вызвала полицию: жительницу Мелитополя подозревают в убийстве своего мужа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Мелитополе полиция задержала женщину, которую подозревают в том, что она во время распития спиртных напитков веревкой задушила своего мужа. После этого женщина пошла к соседям и вызвала полицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.
"2 апреля в 16:50 в дежурную часть Мелитопольского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что к ней пришла соседка и сообщила, что совершила убийство своего мужа. Полицейскими установлено, что женщина 1974 года веревкой задушила своего ммужа 1981 года рождения во время ссоры в ходе распития спиртных напитков. После совершенного женщина пошла к соседям и вызвала полицию. Правоохранители задержали подозреваемую в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователем решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. С места преступления изъяты вещественные доказательства. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Начато досудебное расследование.
Напомним, на Закарпатье женщина из-за ревности убила знакомую.