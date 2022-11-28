"Забув" задекларувати майна на понад 1,7 мільйона: правоохоронці знайшли нардепа Волинця в одній з лікарень Києва

Деталі

Як повідомили у НАБУ, детективи розшукали народного депутата, якого обвинувачують у недекларуванні на майже 1,79 млн грн. Його знайшли в одній з лікарень Києва та вручили обвинувальний акт, який сьогодні скеровано до ВАКС для подальшого розгляду.

Раніше

Як повдіомляв УНН, сьогодні до суду було скеровано справу щодо народного депутата з фракції «Батьківщина» Михайла Волинця за обвинуваченням у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,7 млн грн.

Нагадаємо, нардепу повідомили про підозру 17 листопада. Крмі того, у САП зауважили, що нардеп переховувся від слідства.