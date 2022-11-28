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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 47051 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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"Забув" задекларувати майна на понад 1,7 мільйона: правоохоронці знайшли нардепа Волинця в одній з лікарень Києва

"Забув" задекларувати майна на понад 1,7 мільйона: правоохоронці знайшли нардепа Волинця в одній з лікарень Києва

Київ • УНН

 • 1137870 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Сьогодні стало відомо, що справу нардепа Михайла Волинця, який "забув" задекларувати майна на понад 1,7 мільйона, направили до суду. Самого ж депутата, як повідомили у НАБУ, розшукали в одній із лікарень Києва, де й вручили обвинувальний акт, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у НАБУ, детективи розшукали народного депутата, якого обвинувачують у недекларуванні на майже 1,79 млн грн. Його знайшли в одній з лікарень Києва та вручили обвинувальний акт, який сьогодні скеровано до ВАКС для подальшого розгляду. 

Раніше

Як повдіомляв УНН, сьогодні до суду було скеровано справу щодо народного депутата з фракції «Батьківщина» Михайла Волинця за обвинуваченням у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,7 млн грн.

Нагадаємо, нардепу повідомили про підозру 17 листопада. Крмі того, у САП зауважили, що нардеп переховувся від слідства.

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