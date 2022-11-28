"Забыл" задекларировать имущества более чем на 1,7 миллиона: правоохранители нашли нардепа Волынца в одной из больниц Киева

Детали

Как сообщили в НАБУ, детективы разыскали народного депутата, обвиняемого в недекларировании на почти 1,79 млн грн. Его нашли в одной из больниц Киева и вручили обвинительный акт, который сегодня направлен в ВАКС для дальнейшего разбирательства.

Ранее

Как сообщал УНН, сегодня в суд было направлено дело в отношении народного депутата из фракции «Батькивщина» Михаила Волынца по обвинению во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в целом почти на 1,7 млн ​​грн.

Напомним, нардепу сообщили о подозрении 17 ноября. Кроме того, в САП заметили, что нардеп скрылся от следствия.