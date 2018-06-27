Забудовник розповів про основні тренди в житловому будівництві

Інфраструктура, технології, усілякі нововведення - так окреслив Кушнір основні тренди на ринку житла.

"Покупець сьогодні обирає не тільки житлові квадратні метри, але і комфорт проживання в конкретному комплексі. Вхідні групи, ліфти в паркінг, двори з концепцією “без машин”, садочки та інша інфраструктура — на все звертають увагу. У всіх нових житлових комплексах ми це враховуємо. Дизайнерські фойє, зарядки для електромобілів, сонячні батареї, комфортні двори, дитячі садочки, все це є", - розповів президент "Київміськбуду".

За словами Кушніра, на сьогоднішній день покупець загалом став більш перебірливим і обережним, з правильним підходом.

За словами президента "Київміськбуду", як і раніше попитом користуються однокімнатні квартири і "двушк" невеликих метражів. Хоча "Київміськбуд" реалізує і великі квартири (більше 100 кв. м), на які також є попит.