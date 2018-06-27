Застройщик рассказал об основных трендах в жилищном строительстве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. При выборе жилья покупатель сегодня интересуется не только жилыми квадратными метрами, но и вообще комфортностью проживания в том или ином комплексе. Об этом в интервью рассказал глава правления - президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, передает УНН.
Инфраструктура, технологии, всевозможные новшества - так обозначил Кушнир основные тренды на рынке жилья.
"Покупатель сегодня выбирает не только жилые квадратные метры, но и комфорт проживания в конкретном комплексе. Входные группы, лифты в паркинг, дворы концепции "без машин", садики и другая инфраструктура - на все обращают внимание. Во всех новых жилых комплексах мы это учитываем. Дизайнерские фойе, зарядки для электромобилей, солнечные батареи, комфортные дворы, детские сады, все это", - рассказал президент "Киевгорстроя".
По словам Кушнира, на сегодняшний день покупатель вообще стал более разборчивым и осторожным, с правильным подходом.
По словам президента "Киевгорстроя", по-прежнему спросом пользуются однокомнатные квартиры и "двушки" небольшого метража. Хотя "Киевгорстрой" реализует и большие квартиры (более 100 кв. м), на которые также есть спрос.