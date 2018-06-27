Застройщик рассказал об основных трендах в жилищном строительстве

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 86554 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 105400 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 120778 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 140187 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 145094 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 183976 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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КИЕВ. 27 июня. УНН. При выборе жилья покупатель сегодня интересуется не только жилыми квадратными метрами, но и вообще комфортностью проживания в том или ином комплексе. Об этом в интервью рассказал глава правления - президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, передает УНН.

Инфраструктура, технологии, всевозможные новшества - так обозначил Кушнир основные тренды на рынке жилья.

"Покупатель сегодня выбирает не только жилые квадратные метры, но и комфорт проживания в конкретном комплексе. Входные группы, лифты в паркинг, дворы концепции "без машин", садики и другая инфраструктура - на все обращают внимание. Во всех новых жилых комплексах мы это учитываем. Дизайнерские фойе, зарядки для электромобилей, солнечные батареи, комфортные дворы, детские сады, все это", - рассказал президент "Киевгорстроя".

По словам Кушнира, на сегодняшний день покупатель вообще стал более разборчивым и осторожным, с правильным подходом.

По словам президента "Киевгорстроя", по-прежнему спросом пользуются однокомнатные квартиры и "двушки" небольшого метража. Хотя "Киевгорстрой" реализует и большие квартиры (более 100 кв. м), на которые также есть спрос.

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