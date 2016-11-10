Заборонена партія "Руський блок" подала касацію до ВАСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Політична партія "Руський блок" оскаржила до Вищого адміністративного суду України рішення судів попередніх інстанцій про заборону діяльності в Україні. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає УНН.
Відповідно до рішення, ВАСУ взяв до розгляду справу за касаційною скаргою партії "Руський блок" на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду про заборону її діяльності.
Наразі ще не визначено дати, коли буде розглянута касаційна скарга.
Нагадаємо, 9 квітня 2014 року Міністерство юстиції України звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до політичних партій “Руська єдність” та “Руський блок” про заборону діяльності цих політпартій.
30 квітня 2014 року Окружний адміністративний суд міста Києва повністю задовольнив позов Міністерства юстиції України і заборонив діяльність політичної партії “Руська єдність”, а 13 травня того ж року заборонив діяльність і партії "Руський блок".
17 червня 2014 року Київський апеляційного адміністративного суду підтвердив заборону "Руського блоку". Таким чином рішення про заборону цієї партії набрало законної сили і підлягає виконанню на всій території України.