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15 марта, 19:03 • 111920 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157173 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132080 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125011 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109693 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103959 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100426 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Запрещенная партия "Русский блок" подала кассацию в ВАСУ

Запрещенная партия "Русский блок" подала кассацию в ВАСУ

Киев • УНН

 • 10817 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Политическая партия "Русский блок" обжаловала в Высшем административном суде Украины решение судов предыдущих инстанций о запрете деятельности в Украине. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, передает УНН.

В соответствии с решением, ВАСУ принял к рассмотрению дело по кассационной жалобе партии "Русский блок" на постановление Окружного административного суда города Киева и постановление Киевского апелляционного административного суда о запрете ее деятельности.

Пока еще не определена дата, когда будет рассмотрена кассационная жалоба.

Напомним, 9 апреля 2014 года Министерство юстиции Украины обратилось в Окружной административный суд города Киева с иском к политическим партиям "Русское единство" и "Русский блок" о запрете деятельности этих политпартий.

30 апреля 2014 года Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и запретил деятельность политической партии "Русское единство", а 13 мая того же года запретил деятельность и партии "Русский блок".

17 июня 2014 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил запрет "Русского блока". Таким образом, решение о запрете этой партии вступило в законную силу и подлежит исполнению на всей территории Украины.

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