Запрещенная партия "Русский блок" подала кассацию в ВАСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Политическая партия "Русский блок" обжаловала в Высшем административном суде Украины решение судов предыдущих инстанций о запрете деятельности в Украине. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, передает УНН.
В соответствии с решением, ВАСУ принял к рассмотрению дело по кассационной жалобе партии "Русский блок" на постановление Окружного административного суда города Киева и постановление Киевского апелляционного административного суда о запрете ее деятельности.
Пока еще не определена дата, когда будет рассмотрена кассационная жалоба.
Напомним, 9 апреля 2014 года Министерство юстиции Украины обратилось в Окружной административный суд города Киева с иском к политическим партиям "Русское единство" и "Русский блок" о запрете деятельности этих политпартий.
30 апреля 2014 года Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и запретил деятельность политической партии "Русское единство", а 13 мая того же года запретил деятельность и партии "Русский блок".
17 июня 2014 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил запрет "Русского блока". Таким образом, решение о запрете этой партии вступило в законную силу и подлежит исполнению на всей территории Украины.