Заборона на свинину в релігії: аргументи і легенди

Так, існують деякі припущення, чому Коран заборонив мусульманам свинину, сказавши: "Вам заборонені мертвечина, кров і м'ясо свині".

Життя у спеці

Іслам сповідається в багатьох спекотних країнах, а свинина не придатна для тривалого зберігання без особливих умов. Крім того, свині вважаються брудними тваринами від того, що всеїдні: власні фекалії і навіть дитинчата цілком нормальний раціон харчування для них. Отже, свині - переносники різних інфекцій, які не піддаються навіть термічній обробці. З огляду на дії спекотнього клімату, паразити і бактерії в свинині могли масово "труїти" людей, і можливо саме з цієї причини з'явилася сувора заборона Корану.

Обжерливість

Іслам також засуджує марнотратство і перенасичення, а свинина - важка і жирна їжа. Сучасна наука вказує, що свинина може бути причиною важких хвороб, таких як трихінельоз, що супроводжується лихоманкою і дисфункцією внутрішніх органів. Крім цього свинина містить токсини і гельмінти, що також може ускладнити життя людині.

Легенди

Звучать легенди, що одним з видів кари було перетворення людини на свиню, якого могла з'їсти інша людина. Така легенда не має під собою наукових доказів, проте той факт, що м'ясо свинини схоже за своїми біохімічними властивостями з людським м'ясом - таки правда. При цьому у свині більш високий вміст гормону росту і рівень холестерину та ліпідів, що також несе загрозу здоров'ю людини.

Не тільки мусульмани

У Старому завіті є згадка, що свині це брудні тварини, але прямої заборони на вживання цього м'яса немає.

Наші дні

Сучасна наука підтверджує, що зловживання свининою (а також іншим червоним м'ясом) може спровокувати колоректальний рак. Відповідні рекомендації про обмеження закріплені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Багато країн також мають свої рекомендації щодо вживання червоного м'яса. В Україні МОЗ рекомендує вживати червоне м'ясо в межах 500 грам на тиждень.