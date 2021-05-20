Запрет на свинину в религии: аргументы и легенды

Так, существуют некоторые предположения, почему Коран запретил мусульманам свинину, сказав: "Вам запрещены мертвечина, кровь и мясо свиньи".

Жизнь в жаре

Ислам исповедуется во многих жарких странах, а свинина не пригодна для длительного хранения без особых условий. Кроме того, свиньи считаются грязными животными от того, что всеядные: собственные фекалии и даже детеныши вполне нормальный рацион питания для них. Итак, свиньи - переносчики различных инфекций, не поддающихся даже термической обработке. Учитывая действия жаркого климата, паразиты и бактерии в свинине могли массово "травить" людей, и возможно именно по этой причине появился строгий запрет Корана.

Обжорство

Ислам также осуждает расточительство и перенасыщение, а свинина - тяжелая и жирная пища. Современная наука указывает, что свинина может быть причиной тяжелых болезней, таких как трихинеллез, сопровождающийся лихорадкой и дисфункцией внутренних органов. Кроме этого свинина содержит токсины и гельминты, что также может осложнить жизнь человеку.

Легенды

Звучат легенды, что одним из видов наказания было превращение человека в свинью, которого мог съесть другой человек. Такая легенда не имеет под собой научных доказательств, однако тот факт, что мясо свинины похоже по своим биохимическим свойствам с человеческим мясом - правда. При этом у свиньи более высокое содержание гормона роста и уровень холестерина и липидов, что также несет угрозу здоровью человека.

Не только мусульмане

В Ветхом завете есть упоминание, что свиньи это грязные животные, но прямого запрета на употребление этого мяса нет.

Наши дни

Современная наука подтверждает, что злоупотребление свининой (а также другим красным мясом) может спровоцировать колоректальный рак. Соответствующие рекомендации об ограничении закреплены Всемирной организацией здравоохранения. Многие страны также имеют свои рекомендации по употреблению красного мяса. В Украине Минздрав рекомендует употреблять красное мясо в пределах 500 грамм в неделю.