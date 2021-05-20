Запрет на свинину в религии: аргументы и легенды

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31204 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 66502 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 114155 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 107859 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 61582 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72027 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186322 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150396 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158240 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138574 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
37%
Популярные новости

На Донетчине ВСУ вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия - Наев

15 апреля, 12:43 • 13270 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17815 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15715 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14445 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12850 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 114155 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 107859 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86420 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98624 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128617 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4922 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10405 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12889 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15754 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17857 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Запрет на свинину в религии: аргументы и легенды

Киев • УНН

 • 537741 просмотра

Запрет на свинину упоминается не только в Исламе, но и Библии. Среди причин называют "скверность" животного, климатические условия и даже сходство с мясом человека.

КИЕВ. 20 мая. УНН. Некоторые Священные писания, такие как Коран и Библия, вспоминают свинину как "грязное" животное. В Исламе употребление мяса этого животного строго запрещено, за исключением угрозы смерти от голода. Почему такое особое отношение к свинье в религии, разбирался УНН.

Запрет на свинину в религии: аргументы и легенды

Так, существуют некоторые предположения, почему Коран запретил мусульманам свинину, сказав: "Вам запрещены мертвечина, кровь и мясо свиньи".

Жизнь в жаре

Ислам исповедуется во многих жарких странах, а свинина не пригодна для длительного хранения без особых условий. Кроме того, свиньи считаются грязными животными от того, что всеядные: собственные фекалии и даже детеныши вполне нормальный рацион питания для них. Итак, свиньи - переносчики различных инфекций, не поддающихся даже термической обработке. Учитывая действия жаркого климата, паразиты и бактерии в свинине могли массово "травить" людей, и возможно именно по этой причине появился строгий запрет Корана.

Обжорство

Ислам также осуждает расточительство и перенасыщение, а свинина - тяжелая и жирная пища. Современная наука указывает, что свинина может быть причиной тяжелых болезней, таких как трихинеллез, сопровождающийся лихорадкой и дисфункцией внутренних органов. Кроме этого свинина содержит токсины и гельминты, что также может осложнить жизнь человеку.

Легенды

Звучат легенды, что одним из видов наказания было превращение человека в свинью, которого мог съесть другой человек. Такая легенда не имеет под собой научных доказательств, однако тот факт, что мясо свинины похоже по своим биохимическим свойствам с человеческим мясом - правда. При этом у свиньи более высокое содержание гормона роста и уровень холестерина и липидов, что также несет угрозу здоровью человека.

Не только мусульмане

В Ветхом завете есть упоминание, что свиньи это грязные животные, но прямого запрета на употребление этого мяса нет.

Наши дни

Современная наука подтверждает, что злоупотребление свининой (а также другим красным мясом) может спровоцировать колоректальный рак. Соответствующие рекомендации об ограничении закреплены Всемирной организацией здравоохранения. Многие страны также имеют свои рекомендации по употреблению красного мяса. В Украине Минздрав рекомендует употреблять красное мясо в пределах 500 грамм в неделю.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.89
Bitcoin
$84,175.90
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,247.05
Ethereum
$1,599.66