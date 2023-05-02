Заборона будь-якої реклами резидентів країни-агресора: у ВР зробили перший крок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У першому читанні народні депутати України 320 голосами підтримали законопроєкт № 9206, який змінює національне законодавство у сфері реклами згідно з нормами ЄС. Про це заявила одна з ініціаторок законопроєкту, заступниця голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Слуги Народу.
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Законопроєкт містить заборону будь-якої реклами резидентів країни-агресора, а також заборону вміщувати в рекламі дискримінаційні твердження або зображення, які розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість.
Також до Закону «Про рекламу» додаються наступні зміни:
· запроваджені чіткі критерії для ідентифікації реклами, яка потрапляє під юрисдикцію України;
· уточнені вимоги до наявності необхідних ліцензій та дозволів на рекламовані товари та послуги;
· удосконалено регулювання соціальної реклами, наприклад, допускається показ зброї, посилання на рекламодавця, якщо це державний орган або міжнародна організація;
· спрощені правила переривання рекламою трансляції фільмів, програм новин та програм для дітей;
· збільшені до 20 % квоти реклами в аудіовізуальних медіа.
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«Гарний приклад того, як якісний законопроєкт об‘єднує сесійну залу і робить Україну на крок ближчою до ЄС, адже з ухваленням цього закону ми виконаємо 6-й пункт вимог для набуття членства в Євросоюзі», – сказала Кравчук, йдеться у повідомленні.