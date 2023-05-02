Запрет какой-либо рекламы резидентов страны-агрессора: в ВР сделали первый шаг

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. В первом чтении народные депутаты Украины 320 голосами поддержали законопроект №9206, изменяющий национальное законодательство в сфере рекламы согласно нормам ЕС. Об этом заявила один из инициаторов законопроекта, заместитель председателя фракции «Слуга Народа» Евгения Кравчук, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Слуги Народа.

Детали

Законопроект содержит запрет любой рекламы резидентов страны-агрессора, а также запрет содержать в рекламе дискриминационные утверждения или изображения, разжигающие ненависть, вражду или жестокость.

Также в Закон «О рекламе» добавляются следующие изменения:

· введены четкие критерии для идентификации рекламы, подпадающей под юрисдикцию Украины;
· уточненные требования к наличию необходимых лицензий и разрешений на рекламируемые товары и услуги;
· усовершенствовано регулирование социальной рекламы, например, допускается показ оружия, ссылка на рекламодателя, если это государственный орган или международная организация;
· упрощены правила прерывания рекламой трансляции фильмов, новостных программ и программ для детей;
· увеличены до 20% квоты рекламы в аудиовизуальных медиа.

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«Хороший пример того, как качественный законопроект объединяет сессионный зал и делает Украину на шаг ближе к ЕС, ведь с принятием этого закона мы выполним 6-й пункт требований для членства в Евросоюзе», – сказала Кравчук, говорится в сообщении.

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