Заборгованість держбюджету перед шахтарями погашено - Міненерго

“На даний момент залишилася заборгованість із зарплати перед державними вугледобувними підприємствами, яку можна погасити лише за рахунок коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції”, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, з понеділка шахтарі виходять на роботу. З минулого року вони перебували у вимушеному простої. Стабілізації у вугільній галузі сприяло розпорядження Кабміну про пріоритет використання українського вугілля на теплових електростанціях.