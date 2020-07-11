Заборгованість держбюджету перед шахтарями погашено - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Заборгованість із заробітної плати перед шахтарями державних шахт, яку можна виплатити за рахунок бюджетних коштів, повністю погашено. Про це повідомили у Міненерго, передає УНН.
“На даний момент залишилася заборгованість із зарплати перед державними вугледобувними підприємствами, яку можна погасити лише за рахунок коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції”, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, з понеділка шахтарі виходять на роботу. З минулого року вони перебували у вимушеному простої. Стабілізації у вугільній галузі сприяло розпорядження Кабміну про пріоритет використання українського вугілля на теплових електростанціях.