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Заборгованість держбюджету перед шахтарями погашено - Міненерго

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Заборгованість із заробітної плати перед шахтарями державних шахт, яку можна виплатити за рахунок бюджетних коштів, повністю погашено. Про це повідомили у Міненерго, передає УНН.

“На даний момент залишилася заборгованість із зарплати перед державними вугледобувними підприємствами, яку можна погасити лише за рахунок коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції”, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, з понеділка шахтарі виходять на роботу. З минулого року вони перебували у вимушеному простої. Стабілізації у вугільній галузі сприяло розпорядження Кабміну про пріоритет використання українського вугілля на теплових електростанціях.

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