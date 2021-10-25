Забарикадувалися у номері та влаштували пожежу: в хостелі Ужгорода “заспокоювали” мігрантів-дебоширів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Ужгороді в одному з хостелів двоє мігрантів влаштували дебош. Про це повідомили у Державній міграційній службі України, передає УНН.
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Зазначається, що адміністрація закладу сама звернулася до служб із проханням перевірити законність перебування в Україні двох іноземців, які винайняли номер.
На прохання пред’явити документи громадяни Китаю відреагували вороже — почали кидатися різними предметами, забарикадувалися в номері, де влаштували підпал і задимлення.
Наразі з порушниками працює слідчо-оперативна група ГУ НП. Обставини перебування іноземців встановлюються.
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