Забаррикадировались в номере и устроили пожар: в хостеле Ужгорода "успокаивали" мигрантов-дебоширов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Ужгороде в одном из хостелов двое мигрантов устроили дебош. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что администрация заведения сама обратилась к службам с просьбой проверить законность пребывания в Украине двух иностранцев, которые сняли номер.
На просьбу предъявить документы граждане Китая отреагировали враждебно - начали бросаться различными предметами, забаррикадировались в номере, где устроили поджог и задымление.
Сейчас с нарушителями работает следственно-оперативная группа ГУ НП. Обстоятельства пребывания иностранцев устанавливаются.
Напомним
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