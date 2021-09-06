За вихідні на Київщині сталося понад 90 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Київській області за минулі вихідні, 4-5 вересня, сталося 94 дорожньо-транспортних пригоди, п’ятеро людей отримали травми. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
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“За вихідні (на Київщині — ред.) сталося 92 ДТП без потерпілих та 2 ДТП з потерпілими, травмованих – 5”, — повідомили у пресслужбі.
Доповнення
На столичному бульварі Перова двоє молодиків на мопеді влетіли у вантажівку.
Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-липні в Україні сталося 102 977 ДТП, що на 18,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 12 994 ДТП — з травмованими (-5,18%), у яких загинуло 1575 людей (-11,1%) та 16 017 людей отримали травми (-6,2%).