У Києві двоє молодиків на мопеді на повній швидкості влетіли у вантажівку

Деталі

Так, двоє хлопців на мопеді з незрозумілих причин протаранили вантажівку MAN, що зупинилася у трафіку.

Водій скутера отримав серйозні травми: попередньо у нього травма грудної клітини та зламана щелепа. Його товаришу пощастило більше — лише синці та забої. Стрілка спідометра на мопеді “застрягла” у районі 60 км/год. Як хлопці не помітили серед дороги вантажівку — наразі з’ясовує поліція.

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.

Доповнення

Масштабна ДТП сталась у Голосіївському районі за адресою вулиця Маршала Конєва, 12. Внаслідок аварії розбиті чотири автівки та є двоє потерпілих.