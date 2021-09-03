У Києві двоє молодиків на мопеді на повній швидкості влетіли у вантажівку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На столичному бульварі Перова двоє молодиків на мопеді влетіли у вантажівку, пише УНН.
Деталі
Так, двоє хлопців на мопеді з незрозумілих причин протаранили вантажівку MAN, що зупинилася у трафіку.
Водій скутера отримав серйозні травми: попередньо у нього травма грудної клітини та зламана щелепа. Його товаришу пощастило більше — лише синці та забої. Стрілка спідометра на мопеді “застрягла” у районі 60 км/год. Як хлопці не помітили серед дороги вантажівку — наразі з’ясовує поліція.
Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.
Доповнення
Масштабна ДТП сталась у Голосіївському районі за адресою вулиця Маршала Конєва, 12. Внаслідок аварії розбиті чотири автівки та є двоє потерпілих.