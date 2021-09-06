За выходные в Киевской области произошло более 90 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 4-5 сентября, произошло 94 дорожно-транспортных происшествия, пять человек получили травмы. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
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“За выходные (в Киевской области — ред.) произошло 92 ДТП без пострадавших и 2 ДТП с пострадавшими, травмированных — 5”, — сообщили в пресс-службе.
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На столичном бульваре Перова двое парней на мопеде влетели в грузовик.
Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-июле в Украине произошло 102 977 ДТП, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 12 994 ДТП — с травмированными (-5,18%), в которых погибло 1575 человек (-11,1%) и 16 017 человек получили травмы (-6,2%).