За туалет віддали 30 млн грн, а проплатити домен забули: черговий факап в зоопарку Харкова

Деталі

Записатися або навіть просто ознайомитися з інформацією про зоопарк на офіційному сайті неможливо.

Зазначено, що період реєстрації доменного імені закінчився 05.09.2021.

Якщо власник доменного імені не проплатить його до 3 жовтня, він буде видалений без можливості продовження реєстрації.

Втім, харків'яни вже не здивовані.

Раніше стало відомо, що громадський туалет в зоопарку харків'янам обійдеться у понад 30 млн грн. Саме стільки міськвлада заплатить компанії Олександра Харченка, члену виконкому Харківської міськради, який очолює Ігор Терехов.

На близькі стосунки обох вказує той факт, що Терехов обрав саме колектив Харченка для привітань з Днем будівельника.

Відзначимо, що реконструкція зоопарку в Харкові вже перетворилася з іміджевого проекту влади в епіцентр корупційних скандалів і розділяє містян на прихильників і противників. Останні стверджують, що за ці гроші (за різними даними від 1,5 млрд грн до 3 млрд грн) можна було привести до ладу місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.