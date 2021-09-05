За туалет отдали 30 млн грн, а проплатить домен забыли: очередной факап в зоопарке Харькова

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Открытие зоопарка в Харькове местные жители все больше называют сплошным цирком местной власти. После официального открытия и.о. мэра Игорь Терехов заявил, что вход в зоопарк будет доступен сначала по спецприглашениям от его имени, а после - по электронной регистрации. Но сайт перестал работать, сообщает УНН.