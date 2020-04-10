За три місяці до держбюджету сплачено 100 млн грн податкового боргу - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За три місяці до державного бюджету сплачено понад 100 млн грн боргу через несплату податків та зборів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.
"…За 3 місяці поточного року до державного бюджету сплачено понад 100 млн грн боргу у низці кримінальних проваджень щодо умисної несплати суб’єктами господарської діяльності податків та зборів", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у цих провадженнях слідством встановлені порушення при проведенні експортно-імпортних операцій, сплаті податку з доходів фізичних осіб, а також відрахуванні державі частини прибутку, внаслідок яких підприємства не сплатили до бюджету близько 500 млн грн.
"З 2019 року, незважаючи на фактичне визнання податкового боргу, він не був сплачений через низьку активність слідства та прокурорів. Лише після заслуховування стану досудового розслідування у цих кримінальних провадженнях в Офісі Генерального прокурора були вжиті дієві заходи. В результаті, до бюджету сплачено п’яту частину загального боргу", - додається у повідомленні.
На даний час робота щодо подальшого погашення завданих державі збитків триває.
Нагадаємо, за 2019 рік загальна сума надходжень екологічного податку до українського бюджету становила 5 020 906,1 тис. грн.