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За ТПП стежить багато людей, тому "по-тихому" провести там вибори керівництва не вийде, - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У топ-менеджменту Торгово-промислової палати не вийде кулуарно провести вибори керівництва і знову залишитися на чолі бізнес-асоціації, оскільки до цієї події прикута велика увага з боку підприємців і засобів масової інформації. Тому в цей раз президію доведеться проводити публічно, а нинішньому керівництву ТПП чесно конкурувати зі своїми опонентами. Таку заяву на своїй сторінці в Facebook зробив політичний експерт Андрій Єременко, повідомляє УНН

"З моменту початку роботи нової влади, про участь ТПП в прийнятті рішень на державному рівні не чути зовсім нічого. Мабуть, якщо б не чутки про прийдешнє засіданні президії, про неї ніхто б і не згадав. Це при тому, що за час "турбо-режиму" було ухвалено дуже багато різних законів, в Раді відзначилися всі можливі асоціації зі своїми зауваженнями і пропозиціями як зробити наше життя кращим, а від ТПП.... Ні щодо ринку землі, ні щодо промисловості (особливо з експорту), ні навіть за програмою діяльності Уряду... Досить дивна позиція для найбільшого об'єднання бізнесу, на який рішення влади впливають безпосередньо", - вважає експерт.

На його думку, своєю "мовчазною згодою", керівництво Торгово-промислової палати намагається домогтися лояльності у представників нової влади.

"Дивна позиція, тим більш, що так це не працює, оскільки одними фейсбук-успіхами вже ситий не будеш. Так, що доведеться або пред'являти активну діяльність, або остаточно втрачати статус і членів організації, які будуть переходити в більш активні асоціації", - упевнений політолог.

Він також додав, що на майбутньому засіданні буде представлений звіт щодо виконання стратегії організації, а ця подія не пройде непоміченою в професійному середовищі. Тому провести повторне захоплення влади в асоціації "по-тихому" не вийде.

"На прийдешньому засіданні обов'язково буде якийсь звіт щодо виконання стратегії. Та й засідання Президії вийде дуже публічним як його не ховай. І якщо буде нехай і невеликий, але скандал, то "зам'яти" як вони звикли це робити завжди, вже не вийде. Тим більше, що до важливої події будуть придивлятися всі. Від представників влади, до членів "контори". Зрозуміло, що "по-тихому" прихопити контроль не вийде. Тому спроба "тихого захоплення" провалиться з тріском і вже точно не буде тихою незалежно від результату - аж надто багато народу стежить", - зазначив Єременко.

За його словами, нинішньому керівництву Палати в цей раз доведеться грати "у відкриту", спираючись тільки на реальну конкуренцію ідей.

"Зрозуміло, що всім хочеться бачити ТПП потужною організацією. Такою як в тій же Німеччині або Австрії. Але з іншого боку, якщо ТПП перетворитися на формальну бюрократичну організацію, то її функції перехоплять нові структури. Причому роблять це без спеціальних законів, розгалужених представництв, величезних приміщень та інших "плюшок", - підсумував Андрій Єременко.

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