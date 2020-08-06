Заснув за кермом: водія судитимуть за ДТП із чотирма загиблими

"Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного жителя м. Кропивницький, який, за даними слідства, порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 4 осіб, у тому числі дитини, а також травмування 2 неповнолітніх (ч. 3 ст. 286 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ДТП сталася у травні цього року. За даними слідства, обвинувачений, керуючи автомобілем Toyota Land Cruiser, рухаючись трасою "Київ – Одеса", перебуваючи у стані, викликаному вживанням психотропної речовини, заснув за кермом. В результаті його автівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з двома іншими авто. Внаслідок ДТП водій та пасажири одного з автомобілів загинули на місці, інші потерпілі травмовані. Наразі він перебуває під вартою.

В прокуратурі додали, що обвинуваченому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на строк до 3 років.

Як повідомляв УНН, 22 травня внаслідок ДТП у Жашківському районі Черкаської області загинуло 4 осіб, з них одна дитина. Були травмовані ще шість осіб, зокрема троє дітей.