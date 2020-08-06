Заснул за рулем: водителя будут судить за ДТП с четырьмя погибшими
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении водителя, обвиняемого в ДТП на трассе "Киев - Одесса", в которой погибло четыре человека и пострадали дети, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.
"Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего жителя г. Кропивницкий, который по данным следствия, нарушил правила безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 4 человек, в том числе ребенка, а также травмирование 2 несовершеннолетних (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошло в мае этого года. По данным следствия, обвиняемый, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, двигаясь по трассе "Киев - Одесса", находясь в состоянии, вызванном употреблением психотропного вещества, заснул за рулем. В результате его автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими авто. В результате ДТП водитель и пассажиры одного из автомобилей погибли на месте, остальные пострадавшие травмированы. Сейчас он находится под стражей.
В прокуратуре добавили, что обвиняемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортом на срок до 3 лет.
Как сообщал УНН, 22 мая в результате ДТП в Жашковском районе Черкасской области погибли 4 человека, из них один ребенок. Были травмированы еще шесть человек, в том числе трое детей.