За рік ціни на хліб зросли на понад 18%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Протягом року хліб в Україні подорожчав на 18,4%. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
Зокрема, за даними Держстатистики, у січні-травні ціни на хліб виросли на 18,4% порівняно із аналогічним періодом минулого року.
Макаронні вироби за цей період подорожчали на 9,8%.
Загалом продукти харчування у січні травні 2018 року до січня-травня 2017 року подорожчали на 17,2%, а безалкогольні напої — на 5,7%.
Нагадаємо, за даними Держстату у травні 2018 року яйця, гречка, картопля та ріпчаста цибуля стали лідерами за зниженням цін у порівнянні із попереднім місяцем. Найбільше подешевшали яйця, які втратили 10% вартості.