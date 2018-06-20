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За рік ціни на хліб зросли на понад 18%

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Протягом року хліб в Україні подорожчав на 18,4%. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.

Зокрема, за даними Держстатистики, у січні-травні ціни на хліб виросли на 18,4% порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Макаронні вироби за цей період подорожчали на 9,8%.

Загалом продукти харчування у січні травні 2018 року до січня-травня 2017 року подорожчали на 17,2%, а безалкогольні напої — на 5,7%.

Нагадаємо, за даними Держстату у травні 2018 року яйця, гречка, картопля та ріпчаста цибуля стали лідерами за зниженням цін у порівнянні із попереднім місяцем. Найбільше подешевшали яйця, які втратили 10% вартості.

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