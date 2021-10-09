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За рік пандемії на чверть більше людей постраждали від депресивних та тривожних розладів - дослідження

За рік пандемії на чверть більше людей постраждали від депресивних та тривожних розладів - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Випадки депресії і тривоги зросли більш ніж на чверть у всьому світі протягом першого року пандемії, особливо серед жінок та молодих дорослих, показало масштабне дослідження, опубліковане у медичному журналі The Lancet, витяги з якого наводить The Guardian, передає УНН.

Деталі

У першій загальносвітовій оцінці впливу COVID-19 на психічне здоров’я дослідники підрахували, що з 2020 року додатково 52 мільйони людей постраждали від великого депресивного розладу і 76 мільйонів від тривожних розладів, повідомляє AFP.

Згідно з дослідженням, опублікованим в The Lancet, ці два розлади збільшаться на 28 і 26 відсотків відповідно.

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Цитата

“Наші результати свідчать про термінову необхідність зміцнення систем психічного здоров’я для вирішення проблеми зростаючої проблеми великого депресивного розладу і тривожних розладів у всьому світі”, — сказав провідний автор дослідження Даміан Сантомауро зі Школи громадської охорони здоров’я Квінслендського університету.

Ще деталі

Дослідження демонструє більшу схильність жінок, в основному через те, що заходи з пандемії посилили існуючу нерівність щодо здоров’я і соціальну нерівність в низці країн. Додаткові обов’язки з побутового, як і раніше, припадали на жінок, і, зокрема, жінки куди частіше ставали жертвами домашнього насильства, що різко зросло за час пандемії.

Аналіз показав, що закриття шкіл і коледжів обмежувало здатність молодих людей вчитися, взаємодіяти з однолітками і отримувати роботу, що призвело до надмірних наслідків для психічного здоров’я серед 20-24-річних.

Як проводилось дослідження

Аналіз даних проводився за результатами спостереження за паціентами в Північній Америці, Європі та Східній Азії, дослідники змоделювали очікувану поширеність депресії і тривоги.

Аналогічним чином, що стосується тривожності, моделі передбачили 298 млн випадків тривожності у всьому світі без COVID-19, тоді як насправді фактична кількість випадків в минулому році становила 374 млн.

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