За год пандемии на четверть больше людей пострадали от депрессивных и тревожных расстройств - исследование

КИЕВ. 9 октября. УНН. Случаи депрессии и тревоги выросли более чем на четверть во всем мире в течение первого года пандемии, особенно среди женщин и молодых взрослых, показало масштабное исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, выдержки из которого приводит The Guardian, передает УНН.