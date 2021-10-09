Больше о постковідний синдром читайте в статье “Постковидний синдром: онкология, депрессия, тромбозы. Что известно о последствиях коронавируса?”.
За год пандемии на четверть больше людей пострадали от депрессивных и тревожных расстройств - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Случаи депрессии и тревоги выросли более чем на четверть во всем мире в течение первого года пандемии, особенно среди женщин и молодых взрослых, показало масштабное исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, выдержки из которого приводит The Guardian, передает УНН.
Детали
В первой общемировой оценке влияния COVID-19 на психическое здоровье исследователи подсчитали, что с 2020 года дополнительно 52 миллиона людей пострадали от большого депрессивного расстройства и 76 миллионов от тревожных расстройств, сообщает AFP.
Согласно исследованию, опубликованному в The Lancet, эти два расстройства увеличатся на 28 и 26 процентов соответственно.
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Цитата
“Наши результаты свидетельствуют о срочной необходимости укрепления систем психического здоровья для решения проблемы растущей проблемы большого депрессивного расстройства и тревожных расстройств во всем мире”, — сказал ведущий автор исследования Дамиан Сантомауро из Школы общественного здравоохранения Квинслендского университета.
Еще детали
Исследование демонстрирует большую склонность женщин, в основном из-за того, что меры по пандемии усилили существующее неравенство в отношении здоровья и социальное неравенство в ряде стран. Дополнительные обязанности в быту, как и раньше, приходились на женщин, и, в частности, женщины куда чаще становились жертвами домашнего насилия, резко возросло за время пандемии.
Анализ показал, что закрытие школ и колледжей ограничивало способность молодых людей учиться, взаимодействовать со сверстниками и получать работу, что привело к чрезмерным последствиям для психического здоровья среди 20-24-летних.
Как проводилось исследование
Анализ данных проводился по результатам наблюдения за пациентами в Северной Америке, Европе и Восточной Азии, исследователи смоделировали ожидаемую распространенность депрессии и тревоги.
Аналогичным образом, что касается беспокойства, модели предсказали 298 миллионов случаев тревоги во всем мире без COVID-19, в то время как фактическое количество случаев в прошлом году составило 374 млн.
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