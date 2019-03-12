За рік неповнолітні вчинили майже 600 крадіжок з торговельних точок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В Україні впродовж минулого 2018 року неповнолітніми було вчинено майже 600 крадіжок з магазинів, складів та торговельних точок. Про це повідомили у прес-центрі Генеральної прокуратури України у відповідь на запит УНН.
“Упродовж 2018 року було зареєстровано 597 кримінальних проваджень за фактами крадіжок зі складів, баз, магазинів та інших торговельних точок, які були вчинені неповнолітніми або за їх участю (у закінчених кримінальних провадженнях)”, - йдеться у повідомленні.
Найбільше таких злочинів сталося у Донецькій, Київській, Львівській, Рівненській, Одеській, Харківській та Хмельницькій областях.
До слова, загалом в Україні за 2018 рік було вчинено майже 30, 5 тисяч крадіжок з магазинів, складів та торговельних точок, із них було слідчими ГПУ було закрито 6 167 справ.
Як повідомляв УНН, у Києві спіймали на гарячому крадіїв дитячих велосипедів.