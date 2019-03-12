За год несовершеннолетние совершили около 600 краж из торговых точек

"В течение 2018 было зарегистрировано 597 уголовных производств по фактам краж со складов, баз, магазинов и других торговых точек, которые были совершены несовершеннолетними или с их участием (в законченных уголовных производствах)", - говорится в сообщении.



Больше всего таких преступлений произошло в Донецкой, Киевской, Львовской, Ровенской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой областях.



К слову, всего в Украине за 2018 год было совершено почти 30 5000 краж из магазинов, складов и торговых точек, из них было следователями ГПУ было закрыто 6167 дел.



Как сообщал УНН, в Киеве поймали с поличным воров детских велосипедов .