За попередніми даними у результаті масштабної пожежі у Сан-Паулу загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У бразильському Сан-Паулу 1 травня обвалився більш ніж 20-поверховий будинок. Він спочатку загорівся, а після того як вогонь поширився на більшість поверхів, обвалився. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times та місцеві ЗМІ.
Офіційних даних про жертви немає. За інформацією газети Estadao, загинула одна людина, один пожежник отримав поранення. Ще троє числяться зниклими без вісті. Інші видання з посиланням на очевидців повідомляють, що жертв могло бути більше — рятуючись від вогню, вони вибігли на дах будівлі, яка потім завалилася.
В гасінні пожежі брали участь 160 пожежників. За їхніми даними, вогонь перекинувся на сусідні будівлі, але люди звідти були евакуйовані, загрози подальших обвалень немає.
Раніше будівля належала місцевій поліції, але останнім часом не використовувалася, у ній проживали бехзатьки.
Як повідомляв УНН, палаючий хмарочос обвалився у Бразилії.