По предварительным данным в результате масштабного пожара в Сан-Паулу погиб человек

Официальных данных о жертвах нет. По информации газеты Estadao, погиб один человек, один пожарный получил ранения. Еще трое числятся пропавшими без вести. Другие издание со ссылкой на очевидцев сообщают, что жертв могло быть больше - спасаясь от огня, они выбежали на крышу здания, которая затем рухнула.

В тушении пожара принимали участие 160 пожарных. По их данным, огонь перекинулся на соседние здания, но люди оттуда были эвакуированы, угрозы дальнейших обрушений нет.

Ранее здание принадлежало местной полиции, но в последнее время не использовалась, в ней проживали бездомные.

Как сообщал УНН, горящий небоскреб рухнул в Бразилии.