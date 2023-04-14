За підозрою в корпоративному шпигунстві у Швеції заарештували росіянку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Швеції за звинуваченням в шпигунстві затримано росіянку, повідомили у п'ятницю місцеві ЗМІ, пише УНН.
Деталі
Невідому жінку заарештували вдень раніше на нафтопереробному заводі в місті Ґетеборґ, повідомляє шведський новинний канал TV4.
У повідомленні йдеться, що її підозрюють у корпоративному шпигунстві.
Служба безпеки Швеції (SAPO) заявила, що в курсі ситуації, але не розкрила жодних подробиць.
"Ми знаємо про цю справу, але це справа поліції", - сказав представник SAPO Габріель Вернштедт.
Згідно з повідомленнями, кілька людей було доставлено для допиту, і в різних місцях було проведено обшуки.
Поліція Ґетеборґа заявила, що на даний момент немає інформації, якою можна було б поділитися, оскільки розслідування перебуває на попередній стадії.
Компанія, яка керує об'єктом, де стався арешт, повідомила, що жінку було найнято одним із їхніх субпідрядників.
Додамо
Норвегія висилає 15 співробітників російського посольства, які, за словами міністерства закордонних справ, були співробітниками розвідки, які діяли під прикриттям дипломатичних посад. Москва вже заявила, що відповість на цей крок.