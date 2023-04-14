По подозрению в корпоративном шпионаже в Швеции арестовали россиянку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Швеции по обвинению в шпионаже задержана россиянка, сообщили в пятницу местные СМИ, пишет УНН.
Детали
Неизвестную женщину арестовали ранее днем на нефтеперерабатывающем заводе в городе Гётеборг, сообщает шведский новостной канал TV4.
В сообщении говорится, что ее подозревают в корпоративном шпионаже.
Служба безопасности Швеции (SAPO) заявила, что в курсе ситуации, но не раскрыла никаких подробностей.
"Мы знаем об этом деле, но это дело полиции", - сказал представитель SAPO Габриэль Вернштедт.
Согласно сообщениям, несколько человек были доставлены для допроса, и в разных местах были проведены обыски.
Полиция Гётеборга заявила, что на данный момент нет информации, которой можно было бы поделиться, поскольку расследование находится на предварительной стадии.
Компания, управляющая объектом, где произошел арест, сообщила, что женщина была нанята одним из их субподрядчиков.
Добавим.
Норвегия высылает 15 сотрудников российского посольства, которые, по словам министерства иностранных дел, были сотрудниками разведки, которые действовали под прикрытием дипломатических должностей. Москва уже заявила, что ответит на этот шаг.