За перші два місця 2017 року податківці виявили майже 80 незаконих АЗС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У січні-лютому 2017 року співробітниками податкової міліції з незаконного обігу вилучено 2,9 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на суму 61,6 млн грн. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у ДФС. 

При цьому, за аналогічний період минулого року було вилучено 3,7 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на суму 61,3 млн гривень.

Також, за перші два місця поточного року, податківці виявили і припинили діяльність 3-ох незаконних виробництв пального та та 79 незареєстрованих АЗС.

Як повідомляв УНН, за словами експертів, контроль якості пального сьогодні залежить виключно від сумлінності оператора.

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