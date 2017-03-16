За перші два місця 2017 року податківці виявили майже 80 незаконих АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У січні-лютому 2017 року співробітниками податкової міліції з незаконного обігу вилучено 2,9 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на суму 61,6 млн грн. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у ДФС.
При цьому, за аналогічний період минулого року було вилучено 3,7 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на суму 61,3 млн гривень.
Також, за перші два місця поточного року, податківці виявили і припинили діяльність 3-ох незаконних виробництв пального та та 79 незареєстрованих АЗС.
Як повідомляв УНН, за словами експертів, контроль якості пального сьогодні залежить виключно від сумлінності оператора.