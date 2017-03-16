За первые два месяца 2017 г. налоговики обнаружили почти 80 незаконных АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В январе-феврале 2017 г. сотрудники налоговой милиции из незаконного оборота изъяли 2,9 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на сумму 61,6 млн грн. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в ГФС.
При этом, за аналогичный период прошлого года было изъято 3,7 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на сумму 61,3 млн гривен.
Также, за первые два месяца текущего года налоговики выявили и пресекли деятельность 3-х незаконных производств топлива и 79 незарегистрированных АЗС.
Как сообщал УНН, по словам экспертов, контроль качества горючего сегодня зависит исключительно от добросовестности оператора.