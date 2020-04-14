За період карантину кількість грошей населення на рахунках банків збільшилася на 11,6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Національний банк України запевнив, що перший місяць карантину банківська система пережила спокійно, на рахунках населення в банках навіть збільшилися гривневі кошти у сумі 11,6 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Перший місяць карантинних заходів, запроваджених для боротьби з коронавірусом українська економіка та банківська система пройшли досить спокійно, бо "готували сані влітку". В цей період ми увійшли міцними та витривалими", - зазначили в НБУ.
Відтак, в НБУ назвали головні факти та висновки першої хвилі світової кризи, спричиненої пандемією:
- гривневі кошти на рахунках населення в банках збільшилися на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн з початку березня до 10 квітня (+4%). В іноземній валюті кошти населення трошки скоротились на 182 млн дол. США до 9,8 млрд дол. США (-2%);
- загалом, кредитування очікувано почало сповільнюватись. Кредитування населення поки зростає темпами 27% у річному вимірі;
- інфляція у березні залишалася низькою – 2,3%. Щоправда, ціни на окремі товари зростали швидше, – на м'ясо, овочі, крупи, ліки, товари особистого догляду;
- маємо у "скарбниці" понад 25 млрд дол. США. Це приблизно стільки ж, скільки було на початку року. Обсягу достатньо для згладжування надмірних коливань на валютну ринку за потреби.
Нагадаємо, в НБУ назвали три фактори, які повпливали на уповільнення інфляції в березні.