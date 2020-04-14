За период карантина количество денег населения на счетах банков увеличилось на 11,6 млрд грн

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Национальный банк Украины заверил, что первый месяц карантина банковская система пережила спокойно, на счетах населения в банках даже увеличились гривневые средства в сумме 11,6 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.