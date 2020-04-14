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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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За период карантина количество денег населения на счетах банков увеличилось на 11,6 млрд грн

За период карантина количество денег населения на счетах банков увеличилось на 11,6 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 9772 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Национальный банк Украины заверил, что первый месяц карантина банковская система пережила спокойно, на счетах населения в банках даже увеличились гривневые средства в сумме 11,6 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Первый месяц карантинных мероприятий, введенных для борьбы с коронавирусом украинская экономика и банковская система прошли достаточно спокойно, потому что "готовили сани летом". В этот период мы вошли крепкими и выносливыми", - отметили в НБУ.

Следовательно, в НБУ назвали главные факты и выводы первой волны мирового кризиса, вызванного пандемией:

- гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн с начала марта до 10 апреля (+4%). В иностранной валюте средства населения немного сократились на 182 млн долл. США до 9,8 млрд долл. США (-2%);

- в общем, кредитование ожидаемо начало замедляться. Кредитование населения пока растет темпами 27% в годовом измерении;

- инфляция в марте оставалась низкой - 2,3%. Правда, цены на отдельные товары росли быстрее - на мясо, овощи, крупы, лекарства, товары личного ухода;

- мы имеем в "казне" более 25 млрд долл. США. Это примерно столько же, сколько было в начале года. Объема достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке при необходимости.

Напомним, в НБУ назвали три фактора, которые повлияли на замедление инфляции в марте.

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