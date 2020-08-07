За останні півроку кількість будівництв скоротилась на 10% - Минрегіон
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. За останні півроку в Україні будівництв скоротилась на 10%, через що знизились зарплати в будівельників, а заборгованості по ним – зросли. Про це під час круглого столу до Дня будівельника розповів Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, передає кореспондент УНН.
"Ми проаналізували результати з точки зору виконання будівельних робіт, обсягів, прийнятих об’єктів. То бачимо, що є, за результатами першого півріччя падіння більше ніж на 10% по виконанню будівельних робіт. Знизився розмір і рівень середньомісячної зарплати у будівельників на будівництві. Збільшилась заборгованість по зарплаті", - сказав Чернишов.
Проте він додав, що це не є таким значним скороченням чи зниженням, у порівнянні з іншими галузями. Адже держава з самого початку коронакризи продовжувала будувати в рамках програми "Велике будівництво" та інших проектів.
Раніше УНН писав, що в рамках проекту "Велике будівництво" в Київській області завершено будівництво шести об’єктів, серед яких школи та дошкільний навчальний заклад.