"Велике будівництво": на Київщині завершено шість об’єктів

"Так, проект, розпочатий за ініціативи Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво", в нашій області рухається відповідно до затвердженого графіка. На сьогодні Київщина вже завершила шість об’єктів, а саме будівництво другої черги Вишнівської школи №1, добудова до школи №1 в місті Українка, реконструювали будівлю з перепрофілюванням під дошкільний навчальний заклад в місті Ірпінь, реконструкція дитячого навчального закладу "Яблунька" в місті Вишневому, капітальний ремонт спортивних майданчиків на території середньої школи "Сузір’я" у Вишгороді, будівництво футбольного поля в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області", - сказав Володін.

Нагадаємо, Президент назвав термін для підготовки плану щодо реалізації об'єктів на 2021 рік.