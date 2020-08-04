"Велике будівництво": на Київщині завершено шість об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В рамках проекту "Велике будівництво" в Київській області завершено будівництво шести об’єктів, серед яких школи та дошкільний навчальний заклад. Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Так, проект, розпочатий за ініціативи Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво", в нашій області рухається відповідно до затвердженого графіка. На сьогодні Київщина вже завершила шість об’єктів, а саме будівництво другої черги Вишнівської школи №1, добудова до школи №1 в місті Українка, реконструювали будівлю з перепрофілюванням під дошкільний навчальний заклад в місті Ірпінь, реконструкція дитячого навчального закладу "Яблунька" в місті Вишневому, капітальний ремонт спортивних майданчиків на території середньої школи "Сузір’я" у Вишгороді, будівництво футбольного поля в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області", - сказав Володін.
Нагадаємо, Президент назвав термін для підготовки плану щодо реалізації об'єктів на 2021 рік.