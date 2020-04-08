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За минулу добу сталося понад півтисячі пожеж сухостою - МВС

За минулу добу сталося понад півтисячі пожеж сухостою - МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. За минулу добу рятувальники 541 раз ліквідовували загоряння на відкритих територіях. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку МВС у Telegram-каналі.

"Лише за минулу добу рятувальники ліквідовували 541 загоряння на відкритих територіях та у природних екосистемах, вогонь пройшов 703 гектари по всій Україні", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що від початку року зафіксовано 15 491 випадок загорянь, що знищив 17 914 гектарів екосистем.

"Зараз період, коли суха рослинність спалахує від найменшої іскри та пожежа може поширитись на великі території, знищуючи все на своєму шляху. Не спалюйте суху траву, сміття та листя", - закликали у МВС.

Нагадаємо, лісову пожежу у Чорнобильській зоні ліквідували на осередку в 4 га.

Українські Національні Новини

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