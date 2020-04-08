За минувшие сутки произошло более полутысячи пожаров сухостоя - МВД

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 95797 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102463 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104558 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103646 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112038 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100485 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105042 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106584 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131521 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130434 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За минувшие сутки произошло более полутысячи пожаров сухостоя - МВД

За минувшие сутки произошло более полутысячи пожаров сухостоя - МВД

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. За минувшие сутки спасатели 541 раз ликвидировали возгорания на открытых территориях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МВД в Telegram-канале.

"Только за минувшие сутки спасатели ликвидировали 541 возгорание на открытых территориях и в природных экосистемах, огонь прошел 703 гектара по всей Украине", - говорится в сообщении.

Указано, что с начала года зафиксировано 15 491 случай возгораний, уничтоживший 17914 гектаров экосистем.

"Сейчас период, когда сухая растительность вспыхивает от малейшей искры и пожар может распространиться на большие территории, уничтожая все на своем пути. Не сжигайте сухую траву, мусор и листья", - призвали в МВД.

Напомним, лесной пожар в Чернобыльской зоне ликвидировали на ячейке в 4 га.

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