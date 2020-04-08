За минувшие сутки произошло более полутысячи пожаров сухостоя - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. За минувшие сутки спасатели 541 раз ликвидировали возгорания на открытых территориях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МВД в Telegram-канале.
"Только за минувшие сутки спасатели ликвидировали 541 возгорание на открытых территориях и в природных экосистемах, огонь прошел 703 гектара по всей Украине", - говорится в сообщении.
Указано, что с начала года зафиксировано 15 491 случай возгораний, уничтоживший 17914 гектаров экосистем.
"Сейчас период, когда сухая растительность вспыхивает от малейшей искры и пожар может распространиться на большие территории, уничтожая все на своем пути. Не сжигайте сухую траву, мусор и листья", - призвали в МВД.
Напомним, лесной пожар в Чернобыльской зоне ликвидировали на ячейке в 4 га.