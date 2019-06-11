За минулу добу до поліції надійшло 37 фальшивих повідомлень про замінування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. За минулу добу до підрозділів поліції надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів в Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську. Про це написав у Facebook перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
"Уявить собі правоохоронцям прийшлося евакуйовувати більше 32 тисяч громадян з 77 закладів швидкого харчування, 18 торговельних центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену", - написав Аброськін.
За його словами, більшість повідомлень про замінування надходили на електронні адреси різних організацій та підприємств з поштового сервісу з присвоєною ІР-адресою у вказаний часовий період, яка належить ТОВ, що зареєстровано в РФ.
Нагадаємо, поліцейські викрили чоловіка, який повідомив про замінування Запорізької атомної електростанції.