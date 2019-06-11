За минувшие сутки в полицию поступило 37 фальшивых сообщений о заминировании
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. За минувшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе. Об этом написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Представьте себе правоохранителям пришлось эвакуировать более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена", - написал Аброськин.
По его словам, большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий из почтового сервиса с присвоенному IP-адресу в указанный временной период, принадлежащему ООО, которое зарегистрировано в РФ.
Напомним, полицейские разоблачили мужчину, который сообщил о заминировании Запорожской атомной электростанции.