За минувшие сутки в полицию поступило 37 фальшивых сообщений о заминировании

"Представьте себе правоохранителям пришлось эвакуировать более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена", - написал Аброськин.



По его словам, большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий из почтового сервиса с присвоенному IP-адресу в указанный временной период, принадлежащему ООО, которое зарегистрировано в РФ.



Напомним, полицейские разоблачили мужчину, который сообщил о заминировании Запорожской атомной электростанции.