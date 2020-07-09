За минулу добу бойовики обстріляли 14 разів позиції ЗСУ, один боєць загинув

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Збройні формування 14 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

“У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“, поблизу Мар’їнки, окупанти двічі відкривали вогонь по українських захисниках з гранатометів різних систем. Неподалік Авдіївки противник застосовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також кулемети і стрілецьку зброю. Біля Старогнатівки та Опитного, ворог обстрілював наші позиції як з гранатометів різних систем, так і з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — повідомили в ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, поблизу Хутору Вільний та Оріхового в ранковий та особливо в вечірній час противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Новолуганського та Новозванівки агресор вів вогонь з мінометів 82-го калібру, а по околицях останнього — ще й з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Також противник з автоматичних станкових гранатометів обстріляв наші позиції поблизу Зайцевого та задіяв БПЛА для скидання гранатометного пострілу.

Окрім того, бойовики з автоматичних станкових гранатометів обстріляли житлові будинки місцевих мешканців селища Зайцеве. В результаті було пошкоджено шиферну покрівлю даху, розбиті склопакети двох вікон та пошкоджена стеля і стіни коридору житлового будинку. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

“За даними розвідки 8 липня українські захисники поранили двох загарбників та знищили один автомобіль типу „Тигр“. За минулу добу, на жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще троє український воїнів отримали поранення”, — додали в ООС.

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