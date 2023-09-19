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За хабарі допомагали ухилянтам: на Прикарпатті та Херсонщині викрито голову ВЛК та посадовця військкомату

За хабарі допомагали ухилянтам: на Прикарпатті та Херсонщині викрито голову ВЛК та посадовця військкомату

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Правоохоронці викрили на Прикарпатті та Херсонщині заступника директора районної лікарні – голову ВЛК та заступника начальника Херсонського районного ТЦК та СП. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, на Прикарпатті медик видав військовозобов’язаному довідку військово-лікарської комісії щодо його тимчасової непридатності до військової служби за станом здоров’я. З цією метою він фіктивно оформив свого «клієнта» на стаціонарне лікування.

Після виготовлення тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та іншої необхідної документації він отримав від військовозобов’язаного 1000 доларів США хабара.

На Херсонщині підполковник, діючи через посередника, вимагав та одержав від військовозобов’язаного 4500 доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти вони пообіцяли йому надати документи про визнання непридатним до військової служби та зняти з військового обліку.

Правоохоронці задокументували більше 5 фактів видачі цими особами за хабарі громадянам військово-облікових документів з відомостями про непридатність до військової служби.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою із правом внесення застави

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